0553 313 94 23

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Anadolu Efes: 78 - CSKA Moskova: 80

19 Mart 2019 Salı 22:13
Basketbol: THY Avrupa Ligi


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Emilio Perez (İspanya), Joseph Bissang (Fransa)

Anadolu Efes: Doğuş Balbay, Micic 6, Simon 13, Moerman 7, Dunston 19, Larkin 11, Beaubois 3, Motum 9, Pleiss 2, Anderson 8

CSKA Moskova: Rodriguez 7, Higgins 19, Kurbanov 4, Bolomboy 4, Hunter 4, De Colo 5, Peters 8, Ukhov 4, Antonov, Vorontsevich, Clyburn 10, Hines 15

1. Periyot: 20-15

Devre: 35-40

3. Periyot: 58-61


İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-78 kaybetti.

Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 10. kez mağlup oldu. Konuk ekip ise 21. kez sahadan galip ayrıldı.

Anadolu Efes, karşılaşmaya taraftarının desteğiyle etkili başladı. Oyunun iki yönünü tempolu oynayan ve pota altını iyi kullanan lacivert-beyazlılar, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Rodriguez'le hücumda ritmini bulan ve hızlı hücumlardan skor üreten CSKA Moskova, 8. dakikada öne geçti: 14-15. Çeyreğin sonunda sert savunmayı ön plana çıkaran Anadolu Efes, birinci periyodu 20-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümü Dunston ve Hines'ın karşılıklı basketlerine sahne oldu. Rusya ekibi, boyalı alanı savunmakta zorlanan Anadolu Efes karşısında 17. dakikayı 33-31 önde geçti. Üstünlüğünü sürdüren CSKA Moskova, devreyi 40-35 önde kapattı.

İkinci yarı tempolu başlarken, hücumda Anadolu Efes'i durduran ve topu iyi paylaşarak sayılar bulan CSKA Moskova, 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 40-51. Micic, Dunston ve Anderson'ın arka arkaya bulduğu sayılarıyla hücumda ritmini artıran Anadolu Efes, 27. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü: 48-53. Larkin'le periyodun sonunda skor üreten lacivert-beyazlı takıma uzun oyuncularıyla cevap veren Rus ekibi, son çeyreğe 61-58 üstün girdi.

Son çeyreğe iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, Larkin'in üç sayılık basketiyle 32. dakikada beraberliği (63-63) yakaladı. Karşılıklı top kayıplarının yapıldığı bölümde Clyburn, Higgins ve De Colo ile sayılar bulan CSKA Moskova, 9-0'lık seriyle 35. dakikada farkı yeniden açtı: 63-72. Mücadelenin son anları büyük çekişmeye sahne olurken Anadolu Efes, bitime 59 saniye kala Simon'un dış atış isabetiyle yeniden eşitliği sağladı: 76-76. Lacivert-beyazlı ekibin sert savunmasına rağmen Higgins ile sayı bulan Rusya temsilcisi, 44 saniye kala 78-76 öne geçti. Faul hakkını dolduran rakibi karşısında serbest atış çizgisine giden Anadolu Efes, bitime 5 saniye kala Simon'un basketleriyle skoru 78-78'e getirdi. Son hücumda Higgins'le pota altından sayı bulan CSKA Moskova, müsabakayı 80-78 kazandı.


- Anadolu Efes 4. kez "dalya" dedi


Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında karşı karşıya geldiği Rus ekibi CSKA Moskova karşısında bu kulvardaki 400. maçına çıktı.

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en tecrübeli takımı olan Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan beri Avrupa Ligi'nde yer alıyor. Lacivert-beyazlıların, bugünkü yenilgiyle beraber organizasyonda 200'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor.

Ayrıca, Anadolu Efes müsabakada 400. maça "özel" formayla mücadele etti. Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarda süre almış tüm oyuncularının isminin yazılı olduğu formalarla CSKA Moskova karşısına çıktı.

Öte yandan, Medipol Başakşehir Futbol Takımı oyuncularından Arda Turan karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

Karşılaşma öncesinde ise 88 yaşında vefat eden Panathinaikos Basketbol Kulübü eski başkanlarından Thanasis Giannakopoulos için saygı duruşunda bulunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 22:13
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. CSKA Moskova
  4. THY Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marcelo Guedes, Beşiktaş'ın doğum gününü unutmadı
    1. Marcelo Guedes, Beşiktaş'ın doğum..
    2. İstifa haberlerinin ardından..
    3. Emniyet Genel Müdürlüğünden..
    4. Bahçeli: “Cumhur İttifakı kağıttan..
    5. "Buteflika görev süresinin dolmasıyla..
    6. Bahçeli: "Biz bir siyasi partiyiz..
    7. "Siyaset düşmanlık üzerine yapılmaz"
    8. Basketbolda maçın ardından
    9. Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma..
    10. Bahçeli'den flaş 'idam' açıklaması:..
    11. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    12. "Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu..
    13. THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko: 76 -..
    14. Katar'dan Gazzeli ailelere alışveriş..
    15. Basketbolda maçın ardından
    16. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Esad’la..
    17. Kiralarla yarışan site aidatlarına..
    18. Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 5 ölü
    19. Bülent Arınç eleştirilere cevap verdi:..
    20. "Milletimiz, FETÖ'cü hainlere imkan..
    21. HÜDA PAR'dan AK Parti'ye destek ziyareti
    22. İsmet Yıldırım: "Ümraniye’ye hizmet..
    23. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    24. İstifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı..
    25. Bakan Kasapoğlu, "Gençlerle Demokrasi..
    26. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    27. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten..
    28. MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur..
    29. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı BM..
    30. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!