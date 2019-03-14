Basketbol: THY Avrupa Ligi Maccabi FOX: 71 - Anadolu Efes: 79



İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX'u 79-71 yendi. Bu sonuçla Anadolu Efes, 17. galibiyetini elde etti. İsrail ekibi ise 14. yenilgisi aldı. Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 18-13 önde tamamladı. Oldukça tempolu geçen ikinci çeyreğin sonunda Maccabi FOX, soyunma odasına 41-39 önde gitti. Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü çeyrek 58-58 berabere bitti. Final periyodunda hem savunmada hem de hücumda çok iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, sahadan 79-71 galip ayrıldı.



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