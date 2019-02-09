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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Panathinaikos'u 85-66 yenen Fenerbahçe Beko, normal sezonun bitimine 8 hafta kala play-off'u garantiledi

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:46
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasının ardından lider Fenerbahçe Beko, play-off'u garantiledi.

Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 85-66 yenerek normal sezonun bitimine 8 hafta kala play-off biletini cebine koydu. THY Avrupa Ligi'nde 19. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, play-off'u en erken garantileyen takım unvanına da sahip oldu.

Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 93-74 mağlup etti. İki maç aranın ardından kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 14. galibiyetini aldı.

 

Ligde son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen ise İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 90-78 yenilerek bu sezon 19. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

 

- Sonuçlar

 

Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 93-74

Buducnost VOLI (Karadağ) - Khimki (Rusya): 90-98

Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 65-64

Barcelona Lassa (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 78-72

CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 82-78

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos (Yunanistan): 85-66

Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 76-68

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Darüşşafaka Tekfen: 90-78

 

- Puan durumu

 

TakımlarOGMASYSAv.P
1. Fenerbahçe Beko221931823161121241
2. CSKA Moskova221751896176213439
3. Real Madrid221751888168520339
4. Anadolu Efes221481878176511336
5. Barcelona Lassa22139171016713935
6. Olympiakos221210171116822934
7. Bayern Münih22111117191747-2833
8. Baskonia221111179017484233
9. AX Armani Exchange Olimpia Milan221111190618792733
10. Maccabi FOX22101217441763-1932
11. Khimki2291316971731-3431
12. Panathinaikos2291316931742-4931
13. Zalgiris2281416761720-4430
14. Herbalife Gran Canaria2261617181914-19628
15. Buducnost VOLI2261616401857-21728
16. Darüşşafaka Tekfen2231916501862-21225

 

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:46
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Fenerbahçe Beko
  5. Panathinaikos
  6. THY Avrupa Ligi

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