Basketbol: THY Avrupa Ligi Panathinaikos'u 85-66 yenen Fenerbahçe Beko, normal sezonun bitimine 8 hafta kala play-off'u garantiledi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasının ardından lider Fenerbahçe Beko, play-off'u garantiledi. Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 85-66 yenerek normal sezonun bitimine 8 hafta kala play-off biletini cebine koydu. THY Avrupa Ligi'nde 19. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, play-off'u en erken garantileyen takım unvanına da sahip oldu. Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 93-74 mağlup etti. İki maç aranın ardından kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 14. galibiyetini aldı. Ligde son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen ise İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 90-78 yenilerek bu sezon 19. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. - Sonuçlar Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 93-74 Buducnost VOLI (Karadağ) - Khimki (Rusya): 90-98 Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 65-64 Barcelona Lassa (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 78-72 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 82-78 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos (Yunanistan): 85-66 Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 76-68 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Darüşşafaka Tekfen: 90-78 - Puan durumu Takımlar O G M AS YS Av. P 1. Fenerbahçe Beko 22 19 3 1823 1611 212 41 2. CSKA Moskova 22 17 5 1896 1762 134 39 3. Real Madrid 22 17 5 1888 1685 203 39 4. Anadolu Efes 22 14 8 1878 1765 113 36 5. Barcelona Lassa 22 13 9 1710 1671 39 35 6. Olympiakos 22 12 10 1711 1682 29 34 7. Bayern Münih 22 11 11 1719 1747 -28 33 8. Baskonia 22 11 11 1790 1748 42 33 9. AX Armani Exchange Olimpia Milan 22 11 11 1906 1879 27 33 10. Maccabi FOX 22 10 12 1744 1763 -19 32 11. Khimki 22 9 13 1697 1731 -34 31 12. Panathinaikos 22 9 13 1693 1742 -49 31 13. Zalgiris 22 8 14 1676 1720 -44 30 14. Herbalife Gran Canaria 22 6 16 1718 1914 -196 28 15. Buducnost VOLI 22 6 16 1640 1857 -217 28 16. Darüşşafaka Tekfen 22 3 19 1650 1862 -212 25

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