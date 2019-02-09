Basketbol: THY Avrupa Ligi
Panathinaikos'u 85-66 yenen Fenerbahçe Beko, normal sezonun bitimine 8 hafta kala play-off'u garantiledi09 Şubat 2019 Cumartesi 10:46
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasının ardından lider Fenerbahçe Beko, play-off'u garantiledi.
Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 85-66 yenerek normal sezonun bitimine 8 hafta kala play-off biletini cebine koydu. THY Avrupa Ligi'nde 19. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, play-off'u en erken garantileyen takım unvanına da sahip oldu.
Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 93-74 mağlup etti. İki maç aranın ardından kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 14. galibiyetini aldı.
Ligde son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen ise İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 90-78 yenilerek bu sezon 19. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
- Sonuçlar
Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 93-74
Buducnost VOLI (Karadağ) - Khimki (Rusya): 90-98
Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 65-64
Barcelona Lassa (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 78-72
CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 82-78
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos (Yunanistan): 85-66
Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 76-68
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Darüşşafaka Tekfen: 90-78
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Fenerbahçe Beko
|22
|19
|3
|1823
|1611
|212
|41
|2. CSKA Moskova
|22
|17
|5
|1896
|1762
|134
|39
|3. Real Madrid
|22
|17
|5
|1888
|1685
|203
|39
|4. Anadolu Efes
|22
|14
|8
|1878
|1765
|113
|36
|5. Barcelona Lassa
|22
|13
|9
|1710
|1671
|39
|35
|6. Olympiakos
|22
|12
|10
|1711
|1682
|29
|34
|7. Bayern Münih
|22
|11
|11
|1719
|1747
|-28
|33
|8. Baskonia
|22
|11
|11
|1790
|1748
|42
|33
|9. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|22
|11
|11
|1906
|1879
|27
|33
|10. Maccabi FOX
|22
|10
|12
|1744
|1763
|-19
|32
|11. Khimki
|22
|9
|13
|1697
|1731
|-34
|31
|12. Panathinaikos
|22
|9
|13
|1693
|1742
|-49
|31
|13. Zalgiris
|22
|8
|14
|1676
|1720
|-44
|30
|14. Herbalife Gran Canaria
|22
|6
|16
|1718
|1914
|-196
|28
|15. Buducnost VOLI
|22
|6
|16
|1640
|1857
|-217
|28
|16. Darüşşafaka Tekfen
|22
|3
|19
|1650
|1862
|-212
|25
YORUM YAZ