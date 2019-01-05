Basketbol: THY Avrupa Ligi
- Ligin 16. haftasında peş peşe 12, toplamda ise 15. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü- Organizasyonda 10. maçını kazanan Anadolu Efes, dördüncü sıradaki yerini korudu- On dördüncü mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise haftayı 16. ve son sırada tamamladı05 Ocak 2019 Cumartesi 09:51
İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı.
İspanya'nın Baskonia takımını konuk eden Fenerbahçe Beko, sahadan 96-87 galip ayrıldı. Üst üste 12, toplamda ise 15. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
Anadolu Efes, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-77 mağlup ederek 10. galibiyetine imza attı ve averajla 4. sıradaki yerini korudu.
Deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 97-65 yenilerek 14. mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise 16. ve son sırada kaldı.
- Sonuçlar
Anadolu Efes - Bayern Münih (Almanya): 92-77
Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 91-79
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 111-94
Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Khimki (Rusya): 70-99
Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya): 96-87
Zalgiris (Litvanya) - CSKA Moskova (Rusya): 79-84
Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos (Yunanistan): 79-65
Barcelona Lassa (İspanya) - Darüşşafaka Tekfen: 97-65
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|AV.
|Puan
|1. Fenerbahçe Beko
|16
|15
|1
|1350
|1207
|143
|31
|2. Real Madrid
|16
|13
|3
|1403
|1219
|184
|29
|3. CSKA Moskova
|16
|12
|4
|1398
|1311
|87
|28
|4. Anadolu Efes
|16
|10
|6
|1384
|1313
|71
|26
|5. Olympiakos
|16
|10
|6
|1288
|1220
|68
|26
|6. Barcelona Lassa
|16
|9
|7
|1228
|1208
|20
|25
|7. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|16
|8
|8
|1400
|1379
|21
|24
|8. Bayern Münih
|16
|8
|8
|1284
|1304
|-20
|24
|9. Zalgiris
|16
|7
|9
|1269
|1262
|7
|23
|10. Baskonia
|16
|7
|9
|1299
|1306
|-7
|23
|11. Panathinaikos
|16
|7
|9
|1250
|1270
|-6
|23
|12. Khimki
|16
|6
|10
|1264
|1282
|-18
|22
|13. Herbalife Gran Canaria
|16
|6
|10
|1288
|1417
|-129
|22
|14. Maccabi FOX
|16
|5
|11
|1249
|1292
|-43
|21
|15. Buducnost VOLI
|16
|3
|13
|1182
|1375
|-193
|19
|16. Darüşşafaka Tekfen
|16
|2
|14
|1203
|1374
|-171
| 18
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