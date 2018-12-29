Basketbol: THY Avrupa Ligi
Ligin 15. haftasında ağırladığı Real Madrid'i 65-63 yenerek 11'i peş peşe olmak üzere 14. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü29 Aralık 2018 Cumartesi 10:06
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda normal sezonun ilk yarısı tamamlandı.
Avrupa Ligi'nde haftanın dikkati çeken maçında Fenerbahçe Beko, geçen sezon finalde kaybettiği İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı. Sarı-lacivertliler, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 65-63 kazanarak, 11'i üst üste olmak üzere 14. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi.
Deplasmanda İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'nın karşısına çıkan Anadolu Efes, ikinci yarısında sadece 15 sayı bulabildiği maçtan 80-65 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 6. mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 4. sırada kaldı.
Darüşşafaka Tekfen ise Avrupa Ligi'ndeki 12 maçlık galibiyet hasretine Olympiakos karşısında son verdi. Yunan ekibini 79-75 mağlup ederek ikinci kez kazanan yeşil-siyahlılar, ilk yarıyı 16. ve son sırada bitirdi.
Organizasyonun ikinci yarısına ara verilmeden devam edilecek. Ligde 16. hafta maçları 3-4 Ocak 2019'da yapılacak.
- Sonuçlar
Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya): 77-85
Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos (Yunanistan): 79-75
Maccabi FOX (İsrail) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 94-92
Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes: 80-65
Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya): 65-63
Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 96-84
Bayern Münih (Almanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 93-88
Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 73-66
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|AV.
|Puan
|1. Fenerbahçe Beko
|15
|14
|1
|1254
|1120
|134
|29
|2. Real Madrid
|15
|12
|3
|1312
|1140
|172
|27
|3. CSKA Moskova
|15
|11
|4
|1314
|1232
|82
|26
|4. Anadolu Efes
|15
|9
|6
|1292
|1236
|56
|24
|5. Olympiakos
|15
|9
|6
|1209
|1155
|54
|24
|6. Bayern Münih
|15
|8
|7
|1207
|1212
|-5
|23
|7. Barcelona Lassa
|15
|8
|7
|1131
|1143
|-12
|23
|8. Zalgiris
|15
|7
|8
|1190
|1178
|12
|22
|9. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|15
|7
|8
|1289
|1285
|4
|22
|10. Baskonia
|15
|7
|8
|1212
|1210
|2
|22
|11. Panathinaikos
|15
|7
|8
|1185
|1191
|-6
|22
|12. Herbalife Gran Canaria
|15
|6
|9
|1218
|1318
|-100
|21
|13. Maccabi FOX
|15
|5
|10
|1170
|1201
|-31
|20
|14. Khimki
|15
|5
|10
|1165
|1212
|-47
|20
|15. Buducnost VOLI
|15
|3
|12
|1088
|1264
|-176
|18
|16. Darüşşafaka Tekfen
|15
|2
|13
|1138
|1277
|-139
|17
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