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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Ligin 15. haftasında ağırladığı Real Madrid'i 65-63 yenerek 11'i peş peşe olmak üzere 14. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü

29 Aralık 2018 Cumartesi 10:06
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda normal sezonun ilk yarısı tamamlandı.

Avrupa Ligi'nde haftanın dikkati çeken maçında Fenerbahçe Beko, geçen sezon finalde kaybettiği İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı. Sarı-lacivertliler, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 65-63 kazanarak, 11'i üst üste olmak üzere 14. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi.

Deplasmanda İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'nın karşısına çıkan Anadolu Efes, ikinci yarısında sadece 15 sayı bulabildiği maçtan 80-65 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 6. mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 4. sırada kaldı.

Darüşşafaka Tekfen ise Avrupa Ligi'ndeki 12 maçlık galibiyet hasretine Olympiakos karşısında son verdi. Yunan ekibini 79-75 mağlup ederek ikinci kez kazanan yeşil-siyahlılar, ilk yarıyı 16. ve son sırada bitirdi.

Organizasyonun ikinci yarısına ara verilmeden devam edilecek. Ligde 16. hafta maçları 3-4 Ocak 2019'da yapılacak.

 

- Sonuçlar

 

Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya): 77-85

Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos (Yunanistan): 79-75

Maccabi FOX (İsrail) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 94-92

Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes: 80-65

Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya): 65-63

Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 96-84

Bayern Münih (Almanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 93-88

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 73-66

 

- Puan durumu

 

TakımlarOGMASYSAV.Puan
1. Fenerbahçe Beko151411254112013429
2. Real Madrid151231312114017227
3. CSKA Moskova15114131412328226
4. Anadolu Efes1596129212365624
5. Olympiakos1596120911555424
6. Bayern Münih158712071212-523
7. Barcelona Lassa158711311143-1223
8. Zalgiris1578119011781222
9. AX Armani Exchange Olimpia Milan157812891285422
10. Baskonia157812121210222
11. Panathinaikos157811851191-622
12. Herbalife Gran Canaria156912181318-10021
13. Maccabi FOX1551011701201-3120
14. Khimki1551011651212-4720
15. Buducnost VOLI1531210881264-17618
16. Darüşşafaka Tekfen1521311381277-13917



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 10:06
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Fenerbahçe Beko
  5. THY Avrupa Ligi

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