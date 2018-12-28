thy öğretmenler günü
0553 313 94 23

Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Fenerbahçe Beko: 65 - Real Madrid: 63

28 Aralık 2018 Cuma 22:43
Basketbol: THY Avrupa Ligi


Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Carmelo Paternico (İtalya), Milan Nedovic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 10, Guduric 11, Datome 17, Melli 4, Vesely 13, Green, Kalinic 3, Sinan Güler, Ahmet Düverioğlu, Lauvergne 4, Melih Mahmutoğlu 3

Real Madrid: Carroll 11, Llull 2, Deck, Randolph 11, Ayon 8, Causeur 2, Fernandez 12, Campazzo 7, Tavares 6, Thompkins 4, Taylor

1. Periyot: 22-12

Devre: 32-32

3. Periyot: 48-44

Diskalifiye: 29.23 Llull (Real Madrid)


İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 65-63 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde üst üste 11., toplamda 14. galibiyetini elde etti. İspanya temsilcisi ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakada Randolph'le boyalı alandan sayılar üreten Real Madrid karşısında Vesely ve Melli'le pota altından basketler bulan Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 8-4 üstün geçti. Dış atışlardan sayılar bulan rakibi karşısında Vesely ile pota altından arka arkaya sayılar üreten Fenerbahçe Beko, farkı açtı ve ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte Guduric'in sportmenlik dışı faulü sonrası serbest atışlardan sayılar bulan Real Madrid, Fernandez'in üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 24-20. Hücumda ve savunmada ritmini kaybeden sarı-lacivertli ekip, üstünlüğünü koruyamadı ve ilk yarı 32-32 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda iki ekip de sayı bulmakta zorluk çekti. Ayon'la pota altında üstünlük kuran Real Madrid'e Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle karşılık veren Fenerbahçe Beko, 26. dakikada farkı 5 sayıya (41-36) taşıdı. 6-0'lık seri yakalayan İspanyol ekibi, 28. dakikada öne geçti: 41-42. Çabuk toparlanan ve taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 48-44 üstün girdi.

Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Ali Muhammed ile iç ve dış atışlardan sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 34. dakikayı 57-56 önde tamamladı. Savunması sertleştiren Real Madrid, Tavares'in pota altından Fernandez'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakaladı ve 37. dakikada farkı 6 sayıya taşıdı: 57-63. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Guduric ve Vesely'in sayılarıyla yakaladığı seriyi Datome'nin basket faulü ile 8-0'a getiren Fenerbahçe, sahadan 65-63 galip ayrıldı.


- Hasta olan Sloukas kadrodan çıkarıldı


Fenerbahçe Beko'nun oyun kurucusu Kostas Sloukas, yüksek ateşli boğaz enfeksiyonu nedeniyle kadroda yer almadı.

Müsabakayı 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen Pero Antic de takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Makedonyalı oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu.


- Taraftarlar salonu doldurdu


Sarı-lacivertli taraftarlar, Real Madrid ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmada salonun tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına destek oldu.





Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 22:43
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe Beko
  3. Real Madrid
  4. THY Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailli yazar hayatını kaybetti!
    1. İsrailli yazar hayatını kaybetti!
    2. Türkiye'den Mısır'daki terör..
    3. Irak'tan Suriye sınırında ABD askeri..
    4. Tarihi çınar devrildi! FIFA'dan Türk..
    5. Kosova'dan flaş karar! İki ülkeye ek..
    6. Belçika göçmenlere şart koştu! 1..
    7. Paris'te yılbaşı önlemleri
    8. Fenerbahçe Madrid'i devirdi
    9. ABD açıkladı! O isim Türkiye'ye geliyor
    10. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    11. Halk TV'de Ekrem İmamoğlu belgeseli:..
    12. Pentagon'dan, Suriye'den "kontrollü"..
    13. O avukat hakkında suç duyurusunda..
    14. Basketbol: Toplu sonuç
    15. PTT binasını keserle soymuşlardı!..
    16. Yeni Suudi Dışişleri Bakanı'ndan..
    17. ABD helikopterleri Münbiç semalarında..
    18. Suudilerin yeni bakanından Kaşıkçı..
    19. Sudan’daki yönetim karşıtı gösteriler..
    20. Gaziantepspor'a küme düşme cezası
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"