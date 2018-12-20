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Basketbol: THY Avrupa Ligi

CSKA Moskova: 102 - Anadolu Efes: 84

20 Aralık 2018 Perşembe 21:55
Basketbol: THY Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi 14. haftasında Anadolu Efes, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup oldu.

Oldukça tempolu başlayan ilk çeyreği 31-24 önde tamamlayan CSKA Moskova, soyunma odasına da 56-54 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak final periyoduna 77-68 önde giren CSKA Moskova, sahadan 18 sayı farkla 102-84 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sezon 5. yenilgisini alırken, CSKA Moskova 11. galibiyetini elde etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 21:55
  1. 14. hafta
  2. Anadolu Efes
  3. Basketbol
  4. CSKA Moskova
  5. THY Avrupa Ligi

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