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Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın 3 maç yapılacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesi yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:21
Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın 3 maç yapılacak

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray (Ayhan Şahenk)

20.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)

20.15 Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

5 Aralık Çarşamba:

18.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sakarya)

18.00 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

20.15 Banvit-Afyon Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

6 Aralık Perşembe:

19.00 Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Karataş Şahinbey)

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:21
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Ankara
  5. Afyon
  6. Basketbol
  7. Program
  8. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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