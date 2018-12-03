Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın 3 maç yapılacak
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesi yarın yapılacak maçlarla başlayacak.03 Aralık 2018 Pazartesi 10:21
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.00 Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray (Ayhan Şahenk)
20.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)
20.15 Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
5 Aralık Çarşamba:
18.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sakarya)
18.00 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)
20.15 Banvit-Afyon Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
6 Aralık Perşembe:
19.00 Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Karataş Şahinbey)
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