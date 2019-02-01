Basketbol: Haftanın programı - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17'nci hafta maçları oynanacak- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 17'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne de 20'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 17'nci hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları yapılacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın: 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Sinan Erdem) 15.15 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka) 17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem) 3 Şubat Pazar: 13.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik) 15.15 Banvit-Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar) 17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sakarya) 4 Şubat Pazartesi: 20.00 Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın: 14.00 OGM Ormanspor-Gündoğdu Adana Basketbol (M. Sait Zarifoğlu) 14.00 Fenerbahçe-Kırçiçeği Bodrum (Metro Enerji) 16.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi) 17.00 İzmit Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Kocaeli Atatürk) 3 Şubat Pazar: 14.00 Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi) 16.00 Çukurova Basketbol-Galatasaray (Servet Tazegül) 16.00 Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün: 16.00 OGM Ormanspor-Artvin Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu) 18.00 Düzce Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kalıcı Konutlar Merkez) Yarın: 15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor (Muradiye) 16.00 Ankara DSİ-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Ankara DSİ Etlik) 16.00 Karesispor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Kurtdereli) 17.00 Edirnespor-Finalspor (Mimar Sinan) 18.00 Bursaspor-Semt77 Yalova Belediyespor (Bursa Atatürk) 3 Şubat Pazar: 17.00 Selçuklu Basketbol-Akhisar Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün: 14.00 Çankaya Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Arı Koleji Olimpik) 18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül) Yarın: 14.00 Akdeniz Üniversitesi-Nesibe Aydın (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal) 14.00 Urla Belediyespor-İstanbulgücü (Urla 12 Eylül) 15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Mersin Üniversitesi (Edremit) 16.00 Elazığ İl Özel İdare-Yalova VİP Gençlik (Elazığ İl Özel İdare) 3 Şubat Pazar: 13.00 Galatasaray Gelişim-A Koleji (Ahmet Cömert) 16.00 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Bayraklı Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)



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