Basketbol: Haftanın programı





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci hafta maçları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 12'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 14'üncü hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dört ligde haftanın maç programı şöyle:





- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi





Bugün:

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Afyon Belediyespor (Gazanfer Bilge)

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Türk Telekom-Galatasaray (Ankara)

17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Banvit (Sakarya)

30 Aralık Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)

15.15 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker Spor ve Etkinlik)

17.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)





- Kadınlar Basketbol Süper Ligi





Yarın:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum (Servet Tazegül)

15.30 Fenerbahçe-Bellona Kayseri Basketbol (Metro Enerji)

17.00 İzmit Belediyespor-Çukurova Basketbol (Kocaeli Atatürk)

18.30 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara)

30 Aralık Pazar:

14.00 Beşiktaş-OGM Ormanspor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.00 Canik Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Antakya)





- Türkiye Basketbol 1. Ligi





Bugün:

16.00 OGM Ormanspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 Petkimspor-Artvin Belediyespor (ENKA)

18.00 Düzce Belediyespor-Yalova Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

14.30 Finalspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Atatürk)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ankara DSİ (Manisa Atatürk)

17.00 Edirnespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Mimar Sinan)

30 Aralık Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Bursaspor (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 Selçuklu Basketbol-Karesispor (Selçuklu Belediyesi)





- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi





Bugün:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Bayraklı Belediyespor (Arı Koleji Olimpik)

14.00 Mersin Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Mersin Üniversitesi)

15.00 A Koleji-Nesibe Aydın (Durugöl Recep Kara)

Yarın:

14.00 İstanbulgücü-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Caferağa)

14.00 Urla Belediyespor-Galatasaray Gelişim (Urla 12 Eylül)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Akdeniz Üniversitesi (Edremit)

16.00 Elazığ İl Özel İdare-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Elazığ İl Özel İdare)

17.00 Yalova VİP Gençlik-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Yalova 90. Yıl)