Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi





Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Oskars Lucis (Letonya), Sergiy Zashchuk (Ukrayna)

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 17, Rich 13, Erkan Veyseloğlu 7, Burak Can Yıldızlı 7, Buva 14, Gibson 10, Can Maxim Mutaf 3, Benzing 12, Duşan Cantekin, Samet Geyik 9, Kenan Sipahi 4, Ömer Utku Al

Promitheas: Kaselakis 10, Parks 11, Meier 6, Katsivelis 10, Saloustros 3, Hall, Lypovyy 6, Tsairelis 9, Geromichalos 6, Sandramanis 3, Brown 5, Ellis 5

1. Periyot: 16-21

Devre: 38-42

3. Periyot: 67-57





İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Promitheas'ı 96-74 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla gruptaki 6. galibiyetini aldı. Promitheas ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Öte yandan, grubun 4. haftasında Promitheas'a deplasmanda 8 sayı (80-72) farkla kaybeden Beşiktaş Sompo Japan, sahasındaki karşılaşmayı 22 sayı (96-74) farkla kazanarak olası puan eşitliğinde, ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi.

Müsabaka karşılıklı basketlerle başlarken, dış atışlarda peş peşe isabetler bulan Beşiktaş Sompo Japan, 4. dakikayı 8-4 önde bitirdi. Daha sonra boyalı alanda etkili olan ve pota altından Parks'la sayılar kaydeden Promitheas, ilk periyodu 21-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte savunma sertliğini artıran Promitheas, hücum organizasyonlarında ritmini bulamayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 16. dakikada farkı 12 sayıya yükseltti: 25-37. Siyah-beyazlılar, çeyreğin ikinci bölümünde önde baskı yaparak Yunanistan ekibinin oyun kurmasını engelledi. Beşiktaş Sompo Japan, uzun oyuncularının basketleriyle farkı eritse de konuk takım soyunma odasına 42-38 önde gitti.

Üçüncü periyoda savunmada ve hücumda oldukça iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş Sompo Japan, potasında sadece 3 sayıya izin verip 20 sayı bularak 26. dakikada farkı 13'e çıkardı: 58-45. Tempolu oyununu 10 dakikalık dilime yaymayı başaran siyah-beyazlılar, final periyoduna 67-57 üstün girdi.

Son çeyrekte de oyundaki üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, Promitheas karşısında 33. dakikayı 18 sayı (75-57) farkla önde geçti. Dış atış isabetleriyle farkı açmaya devam eden siyah-beyazlılar, son 2,5 dakikaya 22 sayı üstün girdi: 89-67. Beşiktaş Sompo Japan, oyundan düşen rakibi karşısında maçı da 96-74 kazandı.

Siyah-beyazlılar, grupta 12. hafta maçında 23 Ocak Çarşamba günü İtalya'da lider Segafredo Virtus Bologna ile karşılaşacak.