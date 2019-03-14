Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Çukurova Basketbol: 73 - Famila Schio: 81- Famila Schio, kupada yarı finale çıktı

Salon: Servet Tazegül Hakemler: Sergei Beliakov (Rusya), Thomas Bissuel (Fransa), Maka Kupatadze (Gürcistan) Çukurova Basketbol: Mestdagh, Gray 3, Iagupova 25, Naumenko, Ndour 18, Bone 19, Pelin Bilgiç, 5, Sevgi Uzun 3 Famila Schio: Crippa, Gruda 9, Dotto 14, Lavender 22, Quigley 18, Fassina, Lisec 13, Battisodo 5, Andre, Gemelos 1. Periyot: 24-25 Devre: 35-46 3. Periyot: 52-62

MERSİN (AA) - Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Çukurova Basketbol, İtalya'nın Famila Schio takımına 81-73 yenildi. Çeyrek final turunda ilk maçta rakibini deplasmanda 79-75 mağlup eden Çukurova Basketbol, rövanşta 8 sayı farkla yenilince organizasyona veda etti. Famila Schio elde ettiği galibiyetle yarı finale yükseldi.



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