Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
- Dinamo Sassari: 89 - s.Oliver Würzburg: 8424 Nisan 2019 Çarşamba 23:41
İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin ilk maçında İtalya'nın Dinamo Sassari takımı sahasında Alman ekibi s.Oliver Würzburg'u 89-84 mağlup etti.
Sassari kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini İtalyan temsilcisi 24-22 önde geçerken, devreye 45-45 berabere gidildi.
Üçüncü çeyreğin 67-65 s.Oliver Würzburg üstünlüğüyle tamamlandığı maçın son çeyreğine ağırlığını koyan Dinamo Sassari, salondan 89-84 galip ayrıldı.
Kupada rövanş mücadalesi 1 Mayıs Çarşamba günü Almanya'da oynanacak.
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