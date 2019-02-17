0553 313 94 23

Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası

- Fenerbahçe Beko: 80 - Anadolu Efes: 70

17 Şubat 2019 Pazar 20:56
Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası


Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli

Fenerbahçe Beko: Melli 7, Sloukas 19, Ali Muhammed 5, Ahmet Düverioğlu 6, Datome 22, Kalinic 8, Melih Mahmutoğlu 10, Green 3, Sinan Güler

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 5, Moerman 18, Micic 16, Dunston 15, Simon 11, Beaubois 5, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 16-20

Devre: 39-34

3. Periyot: 61-57

Beş faulle çıkan: 39.41 Doğuş Balbay (Anadolu Efes)


ANKARA (AA) - Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

Karşılaşmaya Anadolu Efes, Moerman ve Doğuş Balbay, Fenerbahçe Beko ise Sloukas'ın sayılarıyla başladı. Sarı-lacivertliler, pota altında Ahmet Düverioğlu, dış atışlarda ise Ali Muhammad ile sonuca giderken, Anadolu Efes, Micic-Simon ikilisiyle skor üretti ve 5. dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Simon, Micic ve Moerman ile rakip savunmayı aşan Anadolu Efes, yakaladığı 6-0'lık seriyle 7. dakikaya 15-9 önde girdi. Simon ile skor bulmaya devam eden Anadolu Efes, ilk çeyreği 20-16 üstün bitirdi.

Fenerbahçe Beko, 2. periyoda iyi giren taraf oldu. Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Datome ile basketler üreten sarı-lacivertliler, 13-2'lik seri bularak 16. dakikada 29-22'lik skorla öne geçti. Doğuş Balbay'ın 3 sayılık basketiyle hücumdaki sıkıntısına son veren Anadolu Efes, Moerman'ın yine 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 16. dakikada farkı 1 sayıya (29-28) indirdi. Özellikle Ahmet Düverioğlu ile pota altında etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, kontrolü yeniden eline aldı ve soyunma odasına 39-34 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan 3. çeyrekte Anadolu Efes, Dunston ile skor üretirken, rakibine Sloukas ve Datome ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, 23. dakikaya 44-40 üstün girdi. Dış atışlardan Micic ile etkili olan Anadolu Efes, boyalı alanda da Dunston'ın skorer oyunuyla 10-2 seri buldu ve 25. dakikada 50-46 öne geçti. Her iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzde yakaladığı bu bölümde Sloukas, Datome ve Melih Mahmutoğlu ile etkili olan Fenerbahçe Beko, periyodu 61-57 önde tamamladı.

Final çeyreğinin ilk bölümünde aldığı savunma ribauntlarını Sloukas-Datome ikilisiyle sayıya çeviren Fenerbahçe Beko, farkın kapanmasına izin vermedi, 33. dakikayı 68-63 üstün geçti. Sadece dış atışlara yönelen rakibi karşısında Green ve Datome ile skor üreten sarı-lacivertliler, 37. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 73-63. Kalan dakikalarda kontrollü bir oyun ortaya koyan ve Kalinic-Sloukas ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 80-70 galip ayrıldı.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 20:56
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Erkekler Türkiye Kupası
  4. Fenerbahçe Beko
  5. final

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belhanda’dan 2 hafta 3 gol
    1. Belhanda’dan 2 hafta 3 gol
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Balıkesir havalimanı ne zaman açılacak?
    4. Ev ev işgal ediyor! Terörist İsrail,..
    5. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    6. Mersin'de inşaat iskelesi çöktü: 4..
    7. TBF Erkekler Türkiye Kupası Finali’nde..
    8. Basketbol: Toplu sonuç
    9. Pakistan İran'daki terör saldırısı..
    10. Rıdvan Dilmen çıldırdı: Futbolu..
    11. Basketbolda Erkekler Türkiye..
    12. | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak..
    13. Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı 2’nci..
    14. Darbeci Sisi'den skandal cami çağrısı!
    15. Kasımpaşa’da ’Denizli istifa’ sesleri
    16. GÜNCELLEME - Kocaeli'de karaya oturan..
    17. DSP'nin Ankara adayı Haydar Yılmaz..
    18. Düzce'de "pat pat" devrildi: 3 yaralı
    19. Polonya ile İsrail arasında “soykırım”..
    20. Bilecik’te 2 katlı ahşap ev alev alev..
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması