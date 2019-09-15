Basketbol: BOTAŞ Kupası
- Turnuva, ilk gün maçlarıyla başladı15 Eylül 2019 Pazar 19:56
ANKARA (AA) - BOTAŞ Spor Kulübü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen BOTAŞ Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.
Ankara'daki Etlik DSİ Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın açılış maçında Galatasaray, ev sahibi BOTAŞ'ı 76-56 mağlup etti.
Diğer mücadelede ise OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi'ni 71-59 yendi.
Turnuvada yarın BOTAŞ-OGM Ormanspor ve Galatasaray-Çankaya Üniversitesi maçları oynanacak.
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