Basketbol: 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası - Türkiye: 72 - İtalya: 70



İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya'yı 72-70 yendi. Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milli takım, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Nikos Galis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 38-35 önde tamamladı. Çekişmeli geçen karşılaşmada rakibine üstünlük fırsatı vermeyen milli takım, mücadeleyi 72-70 kazandı. Maçta Cedi Osman 20, Ersan İlyasova 16, Furkan Korkmaz ise 12 sayı üretti. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki diğer maçlarında Sırbistan'a 87-72, Yunanistan'a ise 84-70 kaybetmişti.



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