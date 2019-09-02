Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Güney Kore: 73 - Rusya: 87



Salon: Wuhan Spor Merkezi Hakemler: Omar Bermudez Mariscal (Meksika), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Markos Michaelides (İsviçre) Güney Kore: Choi 2, Junghyun Lee 7 Sunhyung Kim 6, Ra 19, Seounghyun Lee 9, Daesung Lee 17, Park 3, Heo 3, Yang, Jeong 4, Kang 3, Jongkyu Kim Rusya: Fridzon 13, Ivlev 7, Vorontsevich 13, Kulagin 11, Kurbanov 8, Sopin, Karasev 9, Baburin, Motovilov 7, Antonov 6, Zubkov 11, Valiev 2 1. Periyot: 18-27 Devre: 37-40 3. Periyot: 49-63 5 faulle çıkan: 38.41 Daesung Lee (Güney Kore)

ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Rusya, Güney Kore'yi 87-73 yendi. Rusya ikinci galibiyetini alarak gruptan çıkmayı garantiledi. Güney Kore ise ikinci karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.



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