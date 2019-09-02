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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Tunus: 79 - İran: 67

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:35
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


Salon: Guangzhou

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Krishna Joaquin Dominguez Viveros (Meksika), Arnaud Kom Njilo (Kamerun)

Tunus: Abada 12, El Mabrouk 11, Ben Romdhane 16, Roll 16, Mejri 22, Chennoufi, Hadidane 2, Slimane, Knioua

İran: Yakhchalidehkordi 14, Jamshidijafarabadi 4, Khahbahrami 3, Hassanzadeh 2, Haddadi 13, Geramipoor 18, Hosseinzadeh, Mashayekhi 10, Rostampour, Zangeneh, Mozafarivanani 3

1. Periyot: 29-19

Devre: 44-35

3. Periyot: 59-48


İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Tunus, C Grubu'ndaki ikinci maçında İran'ı 79-67 yendi ve ilk galibiyetini aldı.



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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:35
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. iran
  3. Tunus

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