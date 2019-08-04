Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi - Türkiye: 80 - Romanya: 69- C Grubu'nu lider tamamlayan milli takım, ikinci tura yükseldi



İSTANBUL (AA) - 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, ikinci maçında Romanya'yı 80-69 mağlup etti. Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen organizasyonda milliler, C Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya ile karşılaştı. Müsabakanın ilk periyodunu 20-14 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 40-26 üstün gitti. Milli takım, üçüncü çeyreğini 55-40 önde geçtiği karşılaşmadan 80-69 galip ayrılarak karşılaşmadan galip ayrıldı. Bu sonuçla C Grubu'nu 2 galibiyetle lider tamamlayan Türkiye, ikinci tura yükseldi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.