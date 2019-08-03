Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi - Kosova: 49 - Türkiye: 87



İSTANBUL (AA) - 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye ilk maçında, Kosova'yı 87-49 mağlup etti. Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen organizasyonda milliler, C Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı. Mücadelenin birinci çeyreğini 20-7 önde geçen milli takım, ilk yarıyı da 43-18 önde tamamladı. Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu 62-36 üstün tamamladığı karşılaşmadan 87-49 galip ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı. Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında yarın TSİ 17.30'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

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