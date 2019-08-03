Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Türkiye: 72 - Slovenya: 64- Milli takım, şampiyonada finale yükseldi



İSTANBUL (AA) - Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Slovenya'yı 72-64 yenerek finale yükseldi. Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, yarı final müsabakasında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk periyodunu 15-14 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 38-29 üstün gitti. İkinci yarıya iyi başlayan ve üçüncü çeyrekte ay-yıldızlı ekibe 10 sayılık üstünlük kuran Slovenya, final periyoduna 50-49 önde girdi. Son periyotta oyun üstünlüğünü tekrar eline alan Türkiye, mücadeleyi 72-64 kazarak adını finale yazdırdı. Milliler, yarın TSİ 21.15'te başlayacak final maçında Yunanistan-İspanya müsabakasının galibiyle karşılaşacak. Türkiye, 2 kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 6. kez final maçına çıkacak.



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