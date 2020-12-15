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Aktüel Başkentte zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu
Aktüel

Başkentte zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:17:51 -
Başkentte zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu

ANKARA (AA) - Başkentte boş bir arazide zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu.

Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki bahçesine gelen Samed Uluğ, çevredeki sokak köpeklerini beslemek istedi. Bazı köpeklerin hareketsiz yattığını fark eden Uluğ, Emniyet Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimi ile Çankaya Belediyesine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, Uluğ'un zehirlenerek öldürüldüklerini iddia ettiği 6 köpeği ölüm nedenlerinin araştırılması için Çankaya Belediyesi barınağına götürdü.

Ayrıca, arazide bulunan 4 köpek yavrusu da koruma altına alındı.


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