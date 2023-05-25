Başkent’te “Türk mutfağı haftası”na büyük ilgi

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde, Ankara Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi ev sahipliğiyle Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) işbirliğinde Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğine katıldı.



Başkentin farklı ilçelerinden gelen şefler tarafından kentin yöresel ve coğrafi işaretli lezzetlerinin tanıtıldığı etkinliğin açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadim toprakların sunduğu ürünlerdeki çeşitliliğin, Selçuklu ve Osmanlı saraylarındaki tatların, Anadolu insanının geleneği, bilgeliği ve maharetinin bugünkü zengin Türk mutfağı kültürünün temellerini oluşturduğunu kaydederek “Kuzeyden güneye, doğudan batıya her karış toprağının iklim ve kültür zenginliğini mutfağına yansıtmayı başaran ülkemiz, gastronomi alanında da önemli gelişmeler kaydediyor. Türk lezzet reçeteleri dünya mutfağında önemli yer tutuyor. Türk mutfağı sağlıklı, yaratıcı, sıfır atık ve sürdürülebilir özellikleriyle de dünyanın dikkatini çekiyor” diye konuştu.

Başkent'in coğrafi işaretli ürünleri gastronomi turizminin gelişimine öncülük ediyor

Binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yapan, Ahiliğin merkezi, Milli Mücadele’nin karargâhı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara’nın köklü ve özgün mutfak gelenekleriyle Türkiye’nin lezzet haritasında yerini aldığını ifade eden Baran, Ankara Ticaret Odası olarak şehrin yöresel lezzetleri ile ilgili coğrafi işaret konusunda yaptıkları çalışmaları aktardı. Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak, Başkentimizin yöresel lezzetlerini gelecek nesillerimize aynı tatlarla miras bırakmak, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına, ticaret ve ihracatının gelişmesine katkı sağlamak, şehrimizde gastronomi turizminin gelişimine öncülük etmek için yöresel lezzetlerimize yönelik olarak coğrafi işaret tescil çalışmaları yürütüyoruz. Bugüne kadar Ankara Ticaret Odası olarak Başkentimizin yöresel lezzetlerinden “Ankara Döneri”, “Ankara Erkeç Pastırması”, “Ankara Simidi”, “Ankara Tavası”, “Çamlıdere Höşmerim Tatlısı”na coğrafi işaret tescili aldık” dedi.

Dünya turizm pazarında büyük bir rekabet yaşandığını ve bu rekabette fark yaratabilmenin ancak turizmi çeşitlendirmekle mümkün olduğunu dile getiren Baran, “Bunun yollarından biri de gastronomi turizmi. Coğrafi işaret tescili konusunda yaptığımız çalışmaların şehrimizdeki gastronomi turizmine de katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Sağlık”, “sıfır atık”, “sürdürülebilirlik” mutfakta rehber olmalı

Dünyanın son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle daha çok karşı karşıya kaldığını ifade eden ATO Başkanı Baran, kuraklık, tarım ürünleri ve gıda arzında insanlığı tehdit edecek boyutta yaşanan sıkıntıların, israf konusunda daha özenli davranmayı zorunlu kıldığını belirtti. Baran, “Anadolu’da annelerimizin mutfak kültürünün temelini oluşturan ‘artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin’ sözlerinin bugünkü karşılığı sağlık, sıfır atık, sürdürülebilirlik konuları rehberimiz olmalı” dedi.



Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu’nun da konuştuğu açılış programının ardından ATO Başkanı Baran, Ankara Valisi Vasip Şahin, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve Ankara İlçe Belediye Başkanları ile stantları ziyaret etti. Etkinlik kapsamında vatandaşlara hazırlanan yöresel yemeklerden ikram edildi.



Yurt içinde ve yurt dışında Türk Mutfağı’nın eşsiz örneklerinin sunulduğu Türk Mutfağı Haftası kapsamında bu yıl “Medeniyetler Mutfağı Ateşi” adı altında etkinlikler gerçekleştiriliyor. “Dayanışma Mutfağı” adıyla deprem bölgesinden gelen şeflerin yerel lezzetlerden oluşan gösterileri, Türk Cumhuriyetlerinden gelen şeflerin ve Down Sendromlu Şeflerin gösterileri de programda yer alıyor. Etkinlik 27 Mayıs'ta sona erecek.