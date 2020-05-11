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Aktüel

Başkent’te sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüs salgınıyla (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Ankara’da sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 01:02:46 -
Başkent’te sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüs salgınıyla (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Ankara’da sona erdi.



İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüs salgını (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Ankara’da sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte bazı özel araçlar ve ticari taksi sürücülerin sokaklara çıktığı görüldü.



13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı


İçişleri Bakanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde yaşayan 63 milyon 640 bin vatandaşın tamamına yakınının karara evlerinde kalarak uyum gösterdiği ve kuralı ihlal eden 13 bin 716 kişiye de adli ya da idari işlem yapıldığı bildirilmişti.

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