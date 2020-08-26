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Aktüel Başkentte silahlı kavga: 4 yaralı
Aktüel

Başkentte silahlı kavga: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 03:37:14 -
Başkentte silahlı kavga: 4 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da bir restoranda müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulus Rüzgarlı Caddesi'ndeki bir restoranda, Ö.Y. ile H.Y, B,I, E.A. ve A.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ö.Y. olay yerinden ayrıldı.

Daha sonra tekrar restorana gelen Ö.Y, kavga ettiği H.Y, B,I, E.A. ve A.D'yi yanında getirdiği pompalı tüfekle yaralayıp bir taksiyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis, şüpheli Ö.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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