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Aktüel Başkentte sanayi sitesinde yangın
Aktüel

Başkentte sanayi sitesinde yangın

Çöp konteynerinde çıktığı iddia edilen yangın 2 iş yerinde hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-19 23:00:10 -
Başkentte sanayi sitesinde yangın

ANKARA (AA) - Sincan Sanayi Sitesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerinde çıktığı iddia edilen yangın, 2 iş yerine sıçrayarak hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sincan Sanayi Sitesi 236. Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler daha sonra ahşap palet ve inşaat malzemeleri satan 2 iş yerine sıçradı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar meydana geldi.

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