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Aktüel

Başkentte makaron ve kaçak tütün operasyonu

Sincan'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, içleri tütünle doldurulmuş 6 bin makaron, 22 bin 200 boş makaron, 410 sökülmüş bandrol ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi - Operasyonda gözaltına alınan kişi hakkında 15 bin 947 lira idari yaptırım uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:04:05 -
Başkentte makaron ve kaçak tütün operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte bir iş yerine düzenlenen operasyonda, içleri tütünle doldurulmuş satışa hazır 6 bin makaron, 22 bin 200 boş makaron, 410 sökülmüş bandrol ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, bazı şüphelilerin, vergi ödemeden ürettikleri ve üzerlerine mükerrer bandrol yapıştırdıkları makaronları satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, makaronların Sincan'da depo olarak kiralanan bir iş yerinde piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Ekiplerin 8 Temmuz'da adrese düzenlediği operasyonda, içleri tütünle doldurulmuş 6 bin makaron, 22 bin 200 boş makaron, 410 sökülmüş TAPDK bandrolü, makaronlara tütün doldurmak için kullanılan 2 makine, 2 kompresör ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.M.B. hakkında 15 bin 947 lira idari yaptırım uygulandı.

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