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Yaşam Başkentte facianın eşiğinden dönüldü
Yaşam

Başkentte facianın eşiğinden dönüldü

Yeniakit Publisher
2024-07-22 01:37:00 -

Eskişehir-Ankara yolu üzeri Karaboğaz mevkiinde kontrolden çıkan kamyon, bariyerleri aşarak 5 metrelik yükseklikten tren raylarına uçtu. Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 51 EZ 617 plakalı karpuz dolu kamyonun sürücüsü O.G., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metrelik yükseklikten tren raylarına uçtu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen 31 yaşındaki sürücü O.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerin inceleme başlattığı kazada ise rayların boş olması facianın eşiğinden dönülmesini sağladı.

Kaynak: İHA

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