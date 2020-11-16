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Aktüel Başkentte ekonomiye kazandırılan atıl tarım arazisinde patates hasadı başladı
Aktüel

Başkentte ekonomiye kazandırılan atıl tarım arazisinde patates hasadı başladı

Başkent Ankara Kalkınma Projesi kapsamında ekonomiye kazandırılan Gölbaşı'ndaki araziden toplanan patatesler, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz verilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:32:55 -
Başkentte ekonomiye kazandırılan atıl tarım arazisinde patates hasadı başladı

ANKARA (AA) - Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında ekonomiye kazandırılan Gölbaşı ilçesindeki araziden toplanan patatesler, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mansur Yavaş'ın, atıl durumdaki arazileri yeniden üretime ve ekonomiye kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği BAKAP kapsamında, Büyükşehir Belediyesine ait arazilerde yapılan ekim çalışmalarından yeni ürünler alındı.

Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde 1600 dönümlük arazide, mayısta ekimi yapılan patateslerin hasadına başlandı. Hasat sonunda 4 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ve tarım işçilerinin topladığı patatesler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca sosyal yardım alan ailelere 20'şer kilogramlık çuvallar halinde ücretsiz dağıtılacak.

BAKAP Koordinatörü Hasan Fidantek, tarım alanlarından yüksek verim elde etmeyi ve en üst düzeyde fayda sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak "Elde ettiğimiz ürünleri Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına teslim ediyoruz. Bu ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olması bizlere ayrı bir azim katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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