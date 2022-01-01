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Gündem Başkentte EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var
Gündem

Başkentte EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsü devrildiği kazada yaralananlar olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 21:04:00 - 2022-01-01 22:02:10
Başkentte EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, yaralananlar olduğu öğrenildi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da bir EGO otobüsü, İstanbul yolu Batıkent girişinde, karşı şeride geçip bir aracın üzerine devrildi.

Yaralılar var

Devrilen otobüse, kendi şeridinde giden araçlar çarptı. İlk belirlemelere göre yaralananlar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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