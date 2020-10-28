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Aktüel Başkentte bandrolsüz 88 bin 104 kitap ele geçirildi
Aktüel

Başkentte bandrolsüz 88 bin 104 kitap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:26:28 -
Başkentte bandrolsüz 88 bin 104 kitap ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ankara'da 88 bin 104 bandrolsüz ve usulsüz bandrollü kitap ile bandrolsüz kitap kapağı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, 27 Ekim'de Mamak ilçesindeki bir depoda denetim yapıldı.

Depoda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalif olduğu tespit edilen 88 bin 104 bandrolsüz ve usulsüz bandrollü kitap ile bandrolsüz kitap kapağı ele geçirildi, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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