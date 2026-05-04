Başkent ekibinden ayrılık açıklaması! Volkan Demirel dönemi bitti
Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, yaklaşık 3 aydır teknik direktörlük görevini yürüten Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel dönemi sona erdi. Başkent ekibi, 3 aydır teknik direktörlük görevini yürüten Volkan Demirel’le yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
Spor
Okan Buruk'tan Gençlerbirliği maçı sonrası açık yürekli itiraf: "O golle 2-2 korkusunu iliklerimize kadar hissettik"