0553 313 94 23

Başkasının yerine sınava giriyorlardı! Yakalandılar

Adana’da, sahte bele düzenleyip başa kişilerin yerine sınava girerek ehliyet almalarını sağlayan sürücü kursu yöneticileri yakalandı.

22 Ocak 2019 Salı 10:58
Başkasının yerine sınava giriyorlardı! Yakalandılar

Adana’da sahte belgeler düzenleyip okuma yazma bilmeyen 78 kişinin yerine sınava girerek ehliyet verdikleri öne sürülen 15 sürücü kursu yöneticisi ile 14 joker adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü kurslarına yönelik olarak çalışma başlattı.

22 joker tespit edildi

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda 8 sürücü kursunun sahte belgelerle 78 okuma-yazma bilmeyen şahsa yerlerine sınava girerek ve sahte belge düzenleyerek ehliyet verdiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada 8 sürücü kursunda 15 yöneticinin bu işe karıştığını, 22 şahsın ise joker olarak başkasının yerine ehliyet sınavına girdiğini saptadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 37 kişi için gözaltı verilen soruşturmada polis şafak vakti 18 Ocak günü evlere tek tek baskın yaptı. Ayrıca polis sürücü kurslarında da arama başlattı. Yapılan operasyonda 5'i kadın 30 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlılardan 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 29 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlıların adını bile yazamayan 78 şahsa ehliyet verdiği öğrenildi.Adana'da joker operasyonunda gözaltına alındılar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 10:58
  1. Adana
  2. joker operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Teklifi Erdoğan'dan aldım' dedi! Adaylığını açıkladı
    1. 'Teklifi Erdoğan'dan aldım' dedi!..
    2. TCMB'den repo ihalesi
    3. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 630..
    4. "UYUMA" uygulamasını indiren kullanıcı..
    5. Bankacılar vatandaşın aklını çeliyor
    6. 'Korumanın başkenti'ne rekor ziyaretçi
    7. Erdoğan ve Putin'in görüşme trafiği..
    8. EBRD, Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar..
    9. "Türk ekonomisi çok dirençli''
    10. "Kulak çınlaması deyip geçmeyin"
    11. Tsitsipas ve Collins yarı finalde
    12. Başkasının yerine sınava giriyorlardı!..
    13. Faizciler bu defa fena yanılacak
    14. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    15. YSK Başkanı konuştu: Sahte seçmen de..
    16. TSK'da kritik FETÖ operasyonu!..
    17. Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?
    18. Venezuela'da darbesever 27 asker..
    19. Bakan açıkladı: Günlük ödeme miktarına..
    20. Gökçek o şirkete sert çıktı: Neden..
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar