Başkan Yücel personelle bayramlaştı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan Bayramı öncesi, son iş gününde belediye personeliyle bayramlaştı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, koronavirüs kuralları nedeniyle sosyal mesafe kuralını gözeterek Belediye personeli ile tek tek bayramlaşırken, aileleri ile mutlu ve sağlıklı bir bayram dileğinde bulundu. Başkan Yücel, “Gönül isterdi ki sizlerle tokalaşıp, sarılarak bayramlaşalım ancak korona virüs salgını nedeniyle bu yıl sosyal mesafeyi gözetmek zorundayız. İçimiz buruk da olsa birliğimizin daim olmasını temenni ederek ailenizle, sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye işçilerine Ramazan Bayramı öncesi ikramiye jesti yaptı. Normalde 15 Haziran’da yatırılması gereken ikramiyeler, bu yıl Başkan Yücel’in talimatıyla 25 gün öncesinden belediye işçilerinin hesaplarına geçildi.