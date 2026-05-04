  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’ Türkiye ile AKB arasında dev iş birliği! Bakan Yardımcısı Osman Çelik'ten Semerkant'ta stratejik hamle! Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı! Dezenflasyon süreci için kararlılık vurgusu geldi! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası açıklayacak Alkollü mekanlar, ruhsatsız villalar… CHP’li Eşme Belediyesinde rüşvet çarkı Trump ve Merz arasında ipler gerildi! ABD Almanya'daki askeri gücünü tırpanlıyor, transatlantik ittifakında çatlak büyüyor! Amerika yalanlamıştı! İran detay vererek, ABD gemisinin nasıl hedef alındığını açıkladı Türkiye sosyal medya devlerine ayar verince tepiniyorlardı! CHP'nin yoldaşları X'i terk etti Bakan Göktaş'tan "aile" paylaşımı CHP’li belediye önünde emekçi protestosu: Çözüm yok eylem var
Aktüel Başkan Yılmaz'dan fırtına seferberliği
Aktüel

Başkan Yılmaz'dan fırtına seferberliği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başkan Yılmaz'dan fırtına seferberliği

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep’te bugün etkili olan yağmur ve dolu yağışının ardından mahalleleri tek tek ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, ekiplerden detaylı bilgi aldı.

Yağışın hemen ardından sahaya inen ekiplerin hızlı ve koordineli bir şekilde müdahalede bulunduğunu belirten Başkan Yılmaz, temizlik, su tahliyesi ve altyapı kontrollerinin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Ara sokaklar ve ana arterlerde biriken suyun tahliyesi, menfezlerin açılması ve genel temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.

BAŞKAN YILMAZ, MÜTEAHHİTLERLE GÖRÜŞTÜ

Zarar gören binalarda da incelemelerde bulunan Yılmaz, ilgili müteahhitlerle birebir görüşerek gerekli uyarılarda bulundu. Yapı güvenliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, vatandaşların can ve mal güvenliğini riske atacak hiçbir ihmale müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

VALİLİK VE BÜYÜKŞEHİR İLE KOORDİNASYON

Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Yılmaz, yaşanan olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi için tüm imkânların seferber edildiğini belirterek, “Gaziantep Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile hızlı bir şekilde koordinasyonu sağlayarak, hemşehrilerimizin günlük yaşamını en kısa sürede normale döndürmek için ekiplerimizle birlikte sahadayız. Süreci anbean takip ediyor, gerekli tüm müdahaleleri hızlıca gerçekleştiriyoruz” dedi.

YILMAZ’DAN ÖNEMLİ UYARILAR

Başkan Yılmaz ayrıca vatandaşların can güvenliği konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatarak önemli uyarılarda bulundu. Yağış sonrası oluşabilecek risklere karşı bina altları, saçak altları ve özellikle elektrik kablolarının bulunduğu direklerin çevresinden uzak durulması gerektiğini belirten Yılmaz, olası tehlikelere karşı duyarlı olunmasını istedi.

 

Şehitkamil Belediyesi’nin sahadaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, ekiplerin gece gündüz demeden görev başında olduğunu ve sürecin yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23