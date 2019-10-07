0553 313 94 23

Başkan Trump'tan 'Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk' paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Obama döneminde ABD'nin Suriye'deki Kürtlerle değil, PKK ile iş tuttuğu yönündeki bir içeriği, Twitter hesabından paylaştı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 21:16
Başkan Trump'tan 'Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk' paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde ABD'nin Suriye'deki Kürtlerle değil, PKK ile iş tuttuğu yönündeki bir içeriği, Twitter hesabından paylaştı.

Trump, Twitter hesabında, Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran'ın ABD'nin Suriye kararına destek veren paylaşımlarına yer verdi.

Başkan Trump, Dorian'ın yaptığı "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye'yi Rusya'nın kollarına atıyorduk." paylaşımını retweet etti.

Trump, Dorian'ın Ocak 2018'de Washington'da katıldığı bir panelde, Anadolu Ajansının (AA) çektiği videoyu kullanarak, "Suriye'nin kuzeyinde gördüklerinize şaşırıyor musunuz? Ben şaşırmıyorum. Ocak 2018'de Obama'nın bizi Türkiye'ye ilişkin koyduğu ikilemi açıklamıştım." paylaşımına da sayfasında yer verdi.

Söz konusu paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 21:16
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Obama
  3. Ortadoğu Uzmanı Michael Doran
  4. PKK
  5. suriye
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alimünyum folyo ile neler yapılır? Alimünyum folyo ile temizlik nasıl yapılır? Alternatif tıpta alimünyum folyo!
    1. Alimünyum folyo ile neler yapılır?..
    2. Mardin'den acı haber geldi!
    3. 3 malzemeli un kurabiyesi! 5 dakikada..
    4. Rahat uyumak için ne yapmalı? İyi uyku..
    5. Kemik suyu! Kemik suyunun faydaları..
    6. Göz iltihaplanması! Göz şişmesinin..
    7. Omega 7 nedir? Yabani iğdenin..
    8. Şiddetli baş ağrısı nasıl geçer? Baş..
    9. Evde Waffle nasıl yapılır? Tavada..
    10. Kilo verdiren besinler nelerdir?..
    11. Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki:..
    12. Mabet Ağacı faydaları nelerdir? Beyin..
    13. Kara lahananın faydaları nelerdir?
    14. Pentagon'dan yeni açıklama:..
    15. Yaşam kalitenizi artırmak için..
    16. Kabaran saçlara ne yapmalıyım?..
    17. Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon..
    18. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    19. Başkan Trump'tan 'Kürtlerle değil PKK..
    20. İsrail'de 5 bin yıllık antik kent..
    21. 'ABD Silahlı Kuvvetleri böyle bir..
    22. Başkan Trump'ın vergi kayıtlarının..
    23. 'Fırsatı değerlendirin ve Türkiye'ye..
    24. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:..
    25. 'Terör oluşumuna müsaade etmeme..
    26. Trump, Suriye kararını savundu
    27. ABD'li senatörlerden Türkiye'ye..
    28. Tarihi Sinop Cezaevi'nin..
    29. 'Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı..
    30. Küstah Türkiye tehdidi sonrası..
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'