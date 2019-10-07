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Başkan Trump'ın vergi kayıtlarının açıklanmasına mahkemeden onay

New York Federal Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kayıtlarının açıklanmasının engellenmesi için açılan davayı reddetti.

07 Ekim 2019 Pazartesi 21:11
Başkan Trump'ın vergi kayıtlarının açıklanmasına mahkemeden onay

ABD New York Federal Bölge Hakimi Victor Marrero, avukatları tarafından Başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarının açıklanmasının engellenmesi için açılan davayı reddetti.

Marrero, Trump'ın son 8 yıllık vergi kayıtlarını talep eden Manhattan bölge savcılığının mahkeme celbine karşı, Trump'ın avukatlarınca açılan engelleyiciyi davayı geri çevirdi.

Hakim Marrero, kararında, Trump'ın avukatlarının gerekçelerini "Başkanlık dokunulmazlığının sınırsız ifadesi" şeklinde yorumlayarak, bunun "yürütmenin gücünün ötesine bir kullanım teşkil edeceği" anlamına geleceğini kaydetti.

Kararda, "Bu mahkeme, adli süreçte bu kadar kategorik ve sınırsız bir Başkanlık dokunulmazlığı iddiasını destekleyemez." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın avukatlarının, Hakim Marrero'nun kararını temyize götüreceği bildirildi.

"Trump'ın vergi kayıtları" tartışması

Başkan Trump, 2016'da yürüttüğü seçim kampanyası sürecinde, vergi beyannamelerini yayımlamayı reddetmiş ve eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

New York Times gazetesinin Ekim 2018'de gündeme getirdiği, "Trump'ın milyonlarca dolar vergi kaçırdığı" iddiaları da ABD gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahil olduğu iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, Trump'ın eski özel avukat Michael Cohen'in ifadeleri de Manhattan bölge savcılığını harekete geçirmişti.

Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için sus payı olarak "yasa dışı para ödemek", seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek, vergi kaçırmak ve Moskova'daki emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Cohen, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Manhattan bölge savcılığı, Trump'ın yanlış beyanlarla kanunları ihlal edip etmediği iddialarını araştırmak için Trump'ın muhasebe şirketi Mazars USA'ye mahkeme celbi göndererek, 2011'den bu yana Trump'ın vergi beyannamelerini talep etmişti.

Bunun üzerine Trump'ın avukatları da geçen ay, Başkan'ın cezai soruşturmalara karşı dokunulmazlığı bulunduğunu savunarak, Trump'ın vergi kayıtlarını talep eden söz konusu celbin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu.

 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 21:11
  1. Manhattan bölge savcılığı
  2. Trump'ın vergi kayıtları
  3. Anadolu Ajansı

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