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Aktüel

Başkan Söğüt, muhtarlarla bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 36 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:36:15 -
Başkan Söğüt, muhtarlarla bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 36 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’deki muhtarlarla periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelerek talep, öneri ve şikayetlerini dinlemeye, çözüm önerileri üretmeye devam ediyor. Yarımca Nazende Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve teknik personellerde katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Şener Söğüt, korona virüs (COVİD-19) salgını sonrasında düzenlenen ilk istişare toplantısında belediye olarak salgın ile ilgili ilk günden itibaren aldıkları önlemleri anlattı.


Muhtarların, vatandaşların talep ve şikayetlerini öğrenme konusunda belediye ile bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Başkan Söğüt, “Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. Biliyorsunuz ki vatandaşın gözünde muhtar, devleti ya da resmi tüm kurumları temsil eden birinci basamaktır. Bu bağlamda mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz” dedi.


Muhtarlar ise Covid-19 sürecinde belediyenin maske, kumanya ve dezenfeksiyon desteklerinden ötürü Başkan Söğüt’e teşekkür etti. Ayrıca Başkan Söğüt, toplantı esnasında muhtarların kendisine yöneltilen sorularına da cevap verdi.

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