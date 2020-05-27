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Aktüel

Başkan Şahin pazaryerinde sosyal mesafe denetimine çıktı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, korona virüs sonrasında ilçede kurulan pazaryerinde sosyal mesafe denetimine çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:52:09 -
Başkan Şahin pazaryerinde sosyal mesafe denetimine çıktı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, korona virüs sonrasında ilçede kurulan pazaryerinde sosyal mesafe denetimine çıktı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce kapatılan Kaynaşlı Pazaryeri, tedbirlerin kaldırılmasının ardından tekrar hizmet vermeye başladı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’de pazaryerinde sosyal mesafe denetimine çıktı. Pazar esnaflarının en az 3 metre birbirinden uzak tezgahlarının kurulmasını zabıta ekipleri ile birlikte denetleyen Başkan Şahin, vatandaşlara da maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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