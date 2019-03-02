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Başkan Piriştina, meclis üyeleriyle vedalaştı

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 5 yıllık görev sürecindeki son meclis toplantısında meclis üyeleri ile vedalaştı.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:40
Başkan Piriştina, meclis üyeleriyle vedalaştı

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 5 yıllık görev sürecindeki son meclis toplantısında meclis üyeleri ile vedalaştı. Başkan Levent Piriştina, Buca için yapılan çalışmalarda kendilerine desteklerini esirgemeyen CHP ve AK Partili meclis üyelerine plaket takdim etti.5 yıllık görev süresi boyunca Buca’ya hizmeti her şeyin önüne koyduklarını vurgulayan Piriştina, "Sizlerle birlikte ortaya koyduğumuz bu yönetim anlayışı bence İzmir’i aşıp Türkiye’ye örnek olacak yönetim anlayışıdır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.


Buca Belediyesi’nin mart ayı olağan meclis toplantısı belediyenin meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısının ardından meclis üyelerine seslenen Başkan Levent Piriştina, üyelerle vedalaştı. Piriştina, "5 yılda elimizden ne geliyorsa en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Ben dün olduğu gibi bugün de sizlerle gurur duydum. Güzel dostlar kazandık, unutulmaz paylaşımlarım oldu. Az, çok, ufak, büyük diye herkes farklı değerlendirebilir; ama bence hep birlikte bu kente hizmet ettik. Bütün meclis üyelerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Birbirimize sevgi ve saygı içeren tablonun son 30 gün de hâkim kalacağına inanıyorum. 30 gün sonra seçimler sonuçlandığında yine bu salonda sağduyu, güven, Buca menfaati ön planda olacak. Birbirini seven, sayan ama eleştirebilen insanlarla bu kent yönetilmeye devam edecek" diye konuştu.


Tüm meclis üyeleriyle birlikte 5 yıllık süre içinde Buca gündemi dışına çıkmadıklarını ifade eden Başkan Piriştina, "En farklı şeyleri düşündüğümüz anda bile saygıyı ön planda tutan görev süreci geçirdik. Sizlerle birlikte ortaya koyduğumuz bu yönetim anlayışı bence İzmir’i aşıp Türkiye’ye örnek olacak yönetim anlayışıdır.Buca’ya hizmeti her şeyin önüne koyduk. Bu da seçilmiş insanlara yakışan bir tavırdır. Çok güzel ve doğru yönetim yılı geçirmemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.Benden yana hakkım helal olsun, Allah sizden razı olsun" dedi.


Daha sonra Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP ve AK Partili meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:40
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