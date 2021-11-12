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Kültür - Sanat Başkan Pekyatırmacı sanat akademisinde derse katıldı
Kültür - Sanat

Başkan Pekyatırmacı sanat akademisinde derse katıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, güz dönemi eğitimlerine başlayan Selçuklu Sanat Akademisi’n ziyaret ederek derslere katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 17:13:00 -
Başkan Pekyatırmacı sanat akademisinde derse katıldı

Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Selçuklu Sanat Akademisi projesi ile vatandaşların kendilerini geliştirebilmeleri adına çalışmalarını sürdürüyor. Tiyatro, diksiyon, bağlama, kanun eğitimleri veren akademide güz dönemi eğitimleri başladı. Tamamen ücretsiz olan eğitimlere katılanlar istedikleri alanda eğitimler alarak kendilerini geliştiriyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, eğitim sınıflarını ziyaret ederek derslere katıldı. Eğitimcilerden verilen eğitimler hakkında bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, kursiyerlerle de kısa süreli sohbet etti. Başkan Pekyatırmacı, farklı meslek grubunda insanların bir araya gelerek eğitim almasından da duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Selçuklu Sanat Akademisi’nde eğitimlerin amacına ulaştığını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Ben burada verilen eğitimlerden dolayı mutluyum. Gezdiğimiz her sınıfta farklı meslek gruplarından gelen arkadaşları görmek beni memnun etti. Bizim arzuladığımız sahne bu. Her yaş grubundan, her meslek kolundan, her eğitim seviyesinden kendini ifade etmek anlamında ve kendini geliştirmek anlamında buradan rahat bir şekilde istifade edebilmesini istiyoruz. Hocalarımız burada verilecek eğitim konusunda en büyük katkıyı sağlıyorlar. Arkadaşlarımız da buranın ortamın düzeni ve projenin yürütülmesi sürecini takip ediyorlar. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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