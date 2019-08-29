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Başkan Pekmezci’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:55
Başkan Pekmezci’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Pekmezci, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi.


“30 Ağustos Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi,tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından dönerek kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesidir. Bu büyük zafer aynı zamanda milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın biz Bayburtlular için diğer bir önemli yanı da şehrimizin bağrından çıkan milli mücadele kahramanlarından Şehit Yüz Başı Agâh Bey’in bu muharebede yer almış olmasıdır. Aziz vatanımız ve milletimizin güvenliği için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan kahramanlarımızın emanetlerine kararlılıkla sahip çıkacağız.


Bu vesile ile Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemiz için canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:55
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