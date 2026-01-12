Başkan Palancıoğlu sahaya indi

Güne saat 05.00’te mesai arkadaşlarıyla birlikte başlayan Başkan Palancıoğlu, ilçedeki pek çok mahallede yürütülen çalışmaları bizzat yönetti. Kar yağışının tarımsal açıdan önemine değinen ve yürütülen süreci detaylandıran Palancıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Cenabı Allah'ın bereketi kar yağıyor. Su kaynaklarımız tarım için son derece önemli. Arkadaşlar karın yağdığı ilk addan itibaren tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını başlattı. Ben de bizzat ekibimle birlikte sahadayım. Güne saat 05.00’te Eskişehir Bağları Bölgesindeki 3 mahallemizi temizleyerek başladık. Ardından Battalgazi, Hunat, Cumhuriyet, Erenköy, Tacettin Veli, Kılıçaslan, Yıldırım Beyazıt, Gültepe, Esenyurt Mahallelerimizde çalışma yaparak yolların güvenli ve temiz olmasını sağladık. Gündüze doğru yağışın yağmura dönüşmesi işimizi daha da kolaylaştırdı. Islanan kar daha kolay temizlendi. Lütfen kış lastiği olmadan yola çıkmayalım. Şehrimizde kar yağışı devam ettiği sürece vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz 7/24 görev başında olacak. Melikgazi Belediyemize 0530 2539191 ve 0352 2521333 numaralı whatsapp ihbar hatlarımızdan 7/24 ulaşabilirsiniz. Karla mücadele ekibimiz koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Kar kış demeden özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim"

Melikgazi Belediyesi, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek için iletişim kanallarını açık tutarken, karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat esasıyla teyakkuzda kalacağı bildirildi.