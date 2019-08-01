Başkan Özlü 15 bin kişilik stadyum için çalışma başlattı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, seçim döneminde söz verdiği 15 bin kişi kapasiteli stadyum ve spor merkezi için düğmeye bastı.

Düzce Belediye başkanlığına seçildiği günden itibaren kurum içi düzen, mali disiplin tedbirleri ve işleyiş üzerinde düzenleme yapan Başkan Dr. Faruk Özlüseçim döneminde verdiği sözleri tutmak üzere çalışmalara başladı. Şehre yapılacak büyük ölçekli yatırımlar için yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçlar elde eden Başkan Özlü Düzce için ‘Mega Proje’ olarak adlandırılan ‘Düzce Spor Merkezini’ hayata geçirmek üzere kolları sıvadı. Yakın çalışma ekibi, Başkan Yardımcıları Dr. Cengiz Tuncer ve Celal Kasapoğlu ile Şehir Plancısı uzmanlarla birlikte Çakırlar Mahallesinde yapılması düşünülen proje alanında incelemede bulunan Başkan Özlü 150 Milyon TL değerindeki tesisi bu noktaya inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

Proje alanı hakkında ekibi ile istişarelerde bulunan Başkan Özlü yaptığı açıklamada Düzce için söz verilen ne varsa yapılacağının altını çizerek “Seçim döneminde sözünü verdiğimiz 15 bin kişilik stadyum ve spor yaşam alanı projemiz için, tesisi düşündüğümüz alanda incelemeler yaptık. Bu dev projede neler olacağını seçim döneminde anlatmıştık ancak tekrar hatırlatmakta yarar var. Bu alanda yapmayı düşündüğümüz 150 Milyon TL’lik dev yatırım içinde 15 bin 81 kişilik bir stadyum, amatör spor kulüpleri için hizmet binaları, antrenman sahaları, her spor dalı için uygulama alanları, Düzce Sporcu Fabrikası, ülkemize sporcu yetiştirecek alt yapı ve en önemlisi de Türkiye’de bir ilk olacak bu tesisin finansmanını sağlayacak alışveriş merkezleri yer alacak. Düzce bu yatırım ile yalnızca bölgededeğil ülke genelinde büyük bir prestij kazanacak. Düzce için söz verdik, yapacağız” şeklinde konuştu.