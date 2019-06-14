0553 313 94 23

Başkan Özcan’dan gençlere destek

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Av.

14 Haziran 2019 Cuma 12:19
Başkan Özcan’dan gençlere destek

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Av. Kürşat Engin Özcan, Rıdvan Dilmen Kapalı Spor Tesisleri’nde BESYO, POMEM ve bekçilik sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.


Nazilli Belediye Başkanı Av. Kürşat Engin Özcan,“Nazilli Belediyesi Gençlerimizin Geleceğini Destekliyor Projesi” kapsamında Antrenör Türkay Koşar yönetiminde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO), POMEM ve bekçilik sınavlarına hazırlanan gençlere moral ve destek ziyaretinde bulundu.



Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almaları için gerekli desteği vereceklerini söyleyen Başkan Özcan, “Düzenlediğimiz bu kurslar Nazillili gençlerimizin üniversitelerin BESYO sınavlarına hazırlanmalarına destek amaçlıdır. Antrenörlerimiz bu konuda oldukça tecrübeli ve başarılıdır. Biz de salon, saha, koşu pisti ve spor malzemesi desteği vererek gençlerimizi yarıştıkları binlerce rakiplerinden bir adım önde olsunlar sınavlara daha iyi hazırlansınlar istedik.Bu kurslar sayesinde onlarca gencimiz polis, bekçi olacak ve beden eğitimi bölümlerini kazanacak. İş sahibi olup yurdun değişik yerlerinde görev alacaklar. Bu hafta yapılacak olan TYT ve AYT sınavında da gençlerimize başarılar diliyorum, daha sonra girecekleri parkur sınavları için iyi çalışmalar diliyorum.Bugün gençlerimiz bizi misafir etti kazandıklarında makamımda onları ben misafir edeceğim” diye konuştu.



Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Antrenör Türkay Koşar, “Çalışmalarımızı belediyemizin gençlerimiz için tahsis ettiği spor tesislerinde sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızı ben dahil 6 çalıştırıcı arkadaşımızla beraber yürütüyoruz.Bu sayede sınav parkurlarına sınav ortamında hazırlanıp binlerce rakipleri arasından sıyrılıp kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu imkanları verdiği ve moral ziyaretinde bulunduğu için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Deniz jandarma teşkilatını ağırladı
    1. Vali Deniz jandarma teşkilatını..
    2. Muammer Yıldırım asker oldu
    3. Milli Mücadele Kahramanı Yörük Ali..
    4. Park halindeki araç alev topuna döndü
    5. Jandarma’nın 180. kuruluş yıldönümü..
    6. Aydın’da 179 bin öğrenci karne sevinci..
    7. Adana merkezli yasadışı bahis..
    8. Kaçak içki tacirine baskın
    9. ADÜ Öğretim Üyesi Türkozan, TÜBİTAK..
    10. Kınık Ziraat Odası Başkanı zimmet..
    11. Afyonkarahisar Ticaret Borsası
    12. Kelime-i Şehadet bir önder ve örnek..
    13. Anaokulu öğrencilerinin karne sevinci
    14. Ünal: “Boğulma olaylarının en önemli..
    15. "Gelecekte tek tedavi yöntemi kök..
    16. AFAD’dan üniversite personeline yangın..
    17. Taşköprü’de Kabare Tiyatro gösteri..
    18. ASEV’in Batı Müziği konserine yoğun..
    19. Mahkeme önünde Assange için protesto
    20. (Özel) Anne ayı, orman işçilerini..
    21. Kazaya giden jandarma ekibi araçta..
    22. Moldovalı kukladan ABD’ye Kudüs rüşveti
    23. GRAFİKLİ - Almanya'da İslamofobik..
    24. TSYD’den İHA’ya ödül
    25. Emekli maaşı farklı şube kesintisi..
    26. IAAPA Expo Asia Fuarı’nda Polin..
    27. Eskişehir’in yıldızları parlıyor
    28. Kadirov, sosyal medya kullanıcılarını..
    29. Fas'taki İslami kuruluştan..
    30. Antalya’da jandarmanın 180. kuruluş..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'