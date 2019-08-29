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Başkan Orhan tezgaha geçti vatandaşlara satış yaptı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçede kurulan semt pazarlarını ziyaret etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
Başkan Orhan tezgaha geçti vatandaşlara satış yaptı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçede kurulan semt pazarlarını ziyaret etti.


İlçenin Selçuklu ve Ilıca Mahallelerinde kurulan semt pazarlarını gezerek esnafla sohbet eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, vatandaşları dinledi, belediye yöneltilen talep ve isteklerin notunu aldı.


Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişare eden Başkan Orhan, semt pazarında tezgâhın başına geçti ve vatandaşlara satış yaptı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşların da ilgiyle izlediği Başkan Orhan, satışın ardından pazarda gezmeye ve alışveriş yapmaya devam etti.


Semt pazarı ziyaretiyle ilgili bilgi veren Başkan Orhan, “Fırsat buldukça esnafımızı ve vatandaşlarımızı dinliyoruz. Amacımız yaptığımız her işin kararını istişare mekanizmasından almaktır. Esnafımız toplumuzun kalbidir. Onların düşünceleri bizler için çok değerli. Yine vatandaşlarımızın istek ve önerileri bizim hizmet üretmek yolundaki en önemli referansımızdır.” dedi.


KAPALI SEMT PAZARI MÜJDESİ


Saltuklu Mahallesi’nde yapılan kapalı semt pazarının ilerleyen günlerde hizmete geçeceğinin müjdesini bildiren Başkan Orhan, sözlerine şöyle devam etti: “İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan kapalı semt pazarını inşa ettik. Çok küçük düzenlemeler kaldı. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde tamamlayacağız ve vatandaşlarımıza en güzel şekliyle hizmet verecek. Kapalı semt pazarımız sayesinde vatandaşlarımız nezih ve temiz bir ortamda alışverişlerini yaparken, özellikle pazar esnafımız olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek ve ticaretlerini rahatça sürdürebilecekler. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
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