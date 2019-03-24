Başkan Mustafa Cengiz’den mahkeme yorumu Geneli Kurulda idari yönden ibra edilmeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ‘Mahkemeye gidecek misiniz?’ sorusuna ‘Bakacağız’ yanıtını verdi.

Geneli Kurulda idari yönden ibra edilmeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ‘Mahkemeye gidecek misiniz?’ sorusuna ‘Bakacağız’ yanıtını verdi.



Galatasaray’ın Olağan Genel Kurulu Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz, ikinci döneminin idari faaliyetleri bakımından ibra edilmedi. Cengiz, Genel Kurul çıkışında basın mensuplarının bazı sorularına kısa cevaplar verdi. Başkan Cengiz, ‘Nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna‘Camia kararını vermiştir’ derken,‘Mahkemeye gidecek misiniz?’ sorusuna ise ‘Bakacağız’ diye cevapladı.

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