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Başkan Memduh Büyükkılıç "Ali Dağı’nda teleferik ile Kayseri’ye kuş bakışı gezisi yapılacak"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

28 Mart 2019 Perşembe 14:25
Başkan Memduh Büyükkılıç "Ali Dağı’nda teleferik ile Kayseri’ye kuş bakışı gezisi yapılacak"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,Ali Dağı’na yapılacak teleferik ile hem kuşbakışı Kayseri gezesi yapılacağını hem de sosyal merkezlere ve kültür merkezlerine ulaşılabileceğini söyledi.


Ali Dağı’nın zirvesine sosyal tesisler, kültür merkezi ve Kayseri yemeklerinin yer aldığını mekânların açılacağını bu alanlara ise isteyenin karayolu isteyenin ise Teleferik ile ulaşabileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi tarafından yapılacak teleferik için 3 ayrı proje hazırlandığını kaydetti.


Ali Dağı Teleferik ulaşım alanının Yamaç paraşütü spor istikametini etkilemeyeceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı Teleferik yatırımı şimdiden Kayseri’ye ve Kayserililere hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:25
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