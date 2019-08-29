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Başkan Kılıç’tan 30 Ağustos mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
Başkan Kılıç’tan 30 Ağustos mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türk Milletinin yeniden doğuşunun müjdeleyicisi olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Tarih yolculuğumuzdaki şeref halkalarından biri olan 30 Ağustos Zaferinden ilham alarak, demokrasimizi güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.


“Bağımsızlık mücadelemizin dönüm noktası”


Başkan Kılıç mesajında, “Vatan topraklarının kurtuluşu ve bağımsızlığımızı müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermemiş bu uğurda her türlü mücadeleyi göze almıştır. Esarete karşı boyun eğmeyen milletimiz, başlattığı Kurtuluş Savaşı’yla bağımsızlık ideali etrafında kenetlenerek, eşsiz zaferler kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı bağımsızlık mücadelesi vatan topraklarının her köşesine yayılarak 30 Ağustos’ta kazanılan zaferle başarıya ulaşmıştır. Ülkemizi parçalamak isteyenlere karşı milletimizin tüm imkânsızlıklara rağmen gösterdiği sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan bu zafer, bağımsızlık mücadelemizin dönüm noktalarından biridir. 30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu Aziz Milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek, mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı Zaferin 97. yıldönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
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