Başkan Kılıç, özel sporcuları ödüllendirdi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda derece yapan Bafra Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu ikizleri ödüllendirdi.

Bafra Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Dursun Dündar, yönetici Ersin Önal, antrenör Emrah Çakır ve masa tenisi Türkiye birincisi Enes Burş ve Türkiye üçüncüsü Burak Burç’u makamında kabul eden Başkan Kılıç, "Engellilerin sosyal hayata adaptasyonu konusunda birçok çalışmanın içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda destek verdiğimiz iki çocuğumuzun Türkiye şampiyonasında elde ettiği başarıdan dolayı onur duyuyorum” dedi.

Bafra Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Dursun Dündar, kulüplerinin spor alanında Türkiye, bölge ve il bazında birçok başarıya imza attıklarını belirterek sporcularının başarısında katkısı olan Belediye başkanı Hamit Kılıç’a teşekkür etti. Kulüp yöneticisi Ersin Önal ise sporun tüm insanlara faydalı olduğu gibi herhangi bir engeli olanların hayata tutunmalarında da büyük bir faktör olduğunun altını çizerek, kulüp olarak koşu, yüzme alanlarında çalışmalar yaptıklarını ve bölge ve Türkiye şampiyonlukları elde ettiklerini belirtti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Enes Burç ve Burak Burç’a çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi.